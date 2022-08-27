В Кировоградской области судья-взяточник задержан "на горячем"

Чиновник обещал гражданину за деньги избежать предусмотренной законом ответственности.

Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро поймали главу районного суда поселка Александровка Кировоградской области при получении взятки в размере 1000 долларов. Об этом в пятницу, 26 августа, информировала пресс-служба СБУ.

"Чиновник обещал гражданину, которого ждал суд за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, за деньги избежать предусмотренной законом ответственности", - сообщили силовики.

Задержанному планируется уведомить о подозрении в злоупотреблении влиянием, принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды (ч.3 ст.369-2 УК).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причастных к преступлению лиц.

Напомним, Высший антикоррупционный суд приговорил судью Ленинского райсуда Полтавы, обвиняемого во взяточничестве, до семи лет лишения свободы.

Аналогичный срок за такое же преступление получил до этого и судья одного из местных судов Харькова.

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