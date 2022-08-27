Зеленский о ЗАЭС: Ситуация очень рискованная
Запорожскую атомную электростанцию удалось подключить к сети, однако крупнейшая в Европе АЭС остается в шаге от катастрофы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения в пятницу, 26 августа.
"Хочу подчеркнуть, что ситуация остается очень рискованной, опасной. Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия России, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию в шаге от катастрофы", - сказал Зеленский.
Глава государства акцентировал, что миссия МАГАТЭ должна прибыть на станцию как можно быстрее и помочь держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме.
Президент выразил благодарность всем дипломатам, партнерам и атомщикам, которые "в прямом смысле слова спасают и Украину, и Европу".
Напомним, 25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети. В таком состоянии станция находилась до обеда 26 августа.
Накануне днем был подключен к сети первый из шести энергоблоков, вечером удалось подключить еще один.
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