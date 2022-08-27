В Запорожье и Харькове взрывы - соцсети

Южный и восточный областные центры снова под обстрелом российских войск. Официальных данных пока нет.

Российские захватчики в ночь на субботу, 27 августа, открыли огонь по городам Запорожье и Харьков. Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Как сообщается, Запорожье оказалось под массированным обстрелом - в городе прогремело около 14 мощных взрывов.

По предварительным данным, вражеские снаряды запускались с оккупированного юга Украины.

В то же время снова открыт огонь и по Харькову. Обстрел велся из РСЗО, также по городу были запущены две ракеты, говорят жители.

В месте одного из "прилетов" начался пожар.

Напомним, накануне вечером в Запорожье также раздались взрывы. Как выяснилось, над городом работала ПВО.

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