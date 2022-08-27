В Запорожье и Харькове взрывы - соцсети
Российские захватчики в ночь на субботу, 27 августа, открыли огонь по городам Запорожье и Харьков. Об этом информируют местные Telegram-каналы.
Как сообщается, Запорожье оказалось под массированным обстрелом - в городе прогремело около 14 мощных взрывов.
По предварительным данным, вражеские снаряды запускались с оккупированного юга Украины.
В то же время снова открыт огонь и по Харькову. Обстрел велся из РСЗО, также по городу были запущены две ракеты, говорят жители.
В месте одного из "прилетов" начался пожар.
Напомним, накануне вечером в Запорожье также раздались взрывы. Как выяснилось, над городом работала ПВО.
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