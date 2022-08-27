Зеленский озвучил ожидания по экспорту зерна

Украинские власти намерены увеличить объем вывозимого продовольствия в три раза - с одного миллиона тонн до трех.

Украина планирует экспортировать три миллиона тонн зерновых ежемесячно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения в пятницу, 26 августа.

"44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира, есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель - выйти на объем в три миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии и Европы", - сказал глава государства.

Он отметил также, что зерновая инициатива не только разрешает продовольственный мировой кризис, но также дает рабочие места украинцам.

"Я все еще помню радость портовых работников в Одессе, когда они не просто узнали, а реально увидели, что порт возобновил работу. Это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира", - поведал Зеленский.

Напомним, по словам украинского лидера, за первый месяц действия зерновой инициативы удалось экспортировать из Украины миллион тонн зерна.

Больше всего украинского зерна покупает Турция

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