На юге Украины оккупанты лишились двух мостов

За день ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в целом выполнили более 250 огневых задач по позициям врага.

Поражение Антоновского и Дарьевского мостов в Херсонской области не позволяет их использовать для следования тяжелой техники. Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг, обнародованной в ночь на субботу, 27 августа.

Сообщается, что за день ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в целом выполнили более 250 огневых задач по позициям врага.

В частности, украинская тактическая авиация поразила средства российской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт, скопление вражеской живой силы и техники в Новопетровке и в Ольгино.

Кроме того, в районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

"Подтвержденные потери врага составляют 24 рашиста, 2 РСЗО Смерч, 3 самоходных орудия Гиацинт, самоходную пушку артиллерии Пион, самоходную артиллерийско-минометную установку Нона, 5 единиц бронированной и автотехники", - уточнили в командовании.

Напомним, накануне в Херсонской области прогремели взрывы. Жители региона слышали удары со стороны Антоновского моста и звуки "работы" ПВО оккупантов.

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