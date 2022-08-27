На Запорожье оккупанты ударили по многоэтажке

Четырехэтажный дом захватчики обстреляли прицельно. Вследствие атаки верхний этаж разрушен до основания. Есть погибшие.

В захваченной российскими войсками Камянке Запорожской области оккупанты обстреляли четырехэтажный жилой дом. Уже известно о пяти погибших, сообщил в ночь на субботу, 27 августа, глава региона Александр Старух.

"Сегодня во временно оккупированном поселке Каменка Пологовского района российские изверги унесли жизни Анастасии Боровик и двоих ее деток, 8 и 2 лет. В общей сложности известно о 5 погибших. Местные свидетельствуют, что под завалами могут находиться люди", - написал он.

По данным губернатора, все шесть вражеских выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам.

При этом четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты обстреляли прицельно. Вследствие атаки верхний этаж разрушен до основания.

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Напомним, два дня назад российские агрессоры подвергли массированному обстрелу город Орехов Запорожской области и окружающие его населенные пункты. Погиб 17-летний юноша.

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