Данилов анонсировал продолжение "хлопков" на объектах врага

Благодаря поставкам западного вооружения украинская армия может ответить противнику на его обстрелы мирных городов, отметил глава СНБО.

Украина продолжит мстить российским оккупантам за их "поздравления" на День независимости. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в пятницу, 26 августа.

По его словам, ответные удары ВСУ стали возможны благодаря поставкам Киеву западного оружия.

"Это не только наши подарки. Это подарки еще и от наших партнеров. С учетом получения точного оружия, которое у нас сегодня есть, мы можем каждый день дарить подарки агрессору, который ворвался на нашу землю. И таких подарков еще будет", - сказал он.

Глава СНБО уточнил, что в дальнейшем под ударом защитников окажется гораздо большее число объектов армии РФ, чем сейчас.

Напомним, вечером 24 августа российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Жертвами теракта стали 25 человек, в том числе двое детей, ранения получил 31 человек.

В тот же вечер советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ обязательно ответят на это - как только выберут "жирную цель".

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