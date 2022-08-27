Данилов анонсировал продолжение "хлопков" на объектах врага
Украина продолжит мстить российским оккупантам за их "поздравления" на День независимости. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в пятницу, 26 августа.
По его словам, ответные удары ВСУ стали возможны благодаря поставкам Киеву западного оружия.
"Это не только наши подарки. Это подарки еще и от наших партнеров. С учетом получения точного оружия, которое у нас сегодня есть, мы можем каждый день дарить подарки агрессору, который ворвался на нашу землю. И таких подарков еще будет", - сказал он.
Глава СНБО уточнил, что в дальнейшем под ударом защитников окажется гораздо большее число объектов армии РФ, чем сейчас.
Напомним, вечером 24 августа российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Жертвами теракта стали 25 человек, в том числе двое детей, ранения получил 31 человек.
В тот же вечер советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ обязательно ответят на это - как только выберут "жирную цель".
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