ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и базу РФ
Украинские военные в течение минувших суток ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному, а также уничтожили склады боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает Оперативное командование Юг.
Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.
Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.
Подтвержденные потери врага на юге составляют:
- 24 оккупанта;
- 2 РСЗО Смерч;
- 3 самоходные пушки Гиацинт;
- 1 самоходная артиллерийская пушка Пион;
- 1 минометная установка Нона;
- 5 единиц бронированной техники;
- 1 склад боеприпасов.
Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.
В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных - с 24 ракетами Калибр.
Накануне сообщалось, что в Херсонской области прогремели взрывы. Местные жители сообщали об ударах по Антоновскому мосту и складах РФ в Чернобаевке.
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