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ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и базу РФ

У оккупантов снова взрывались боеприпасы в Чернобаевке, а также в Инженерном. Также был уничтожен опорный пункт, ПВО и множество техники.
ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и базу РФ

Украинские военные в течение минувших суток ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному, а также уничтожили склады боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает Оперативное командование Юг.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага на юге составляют:

  • 24 оккупанта;
  • 2 РСЗО Смерч;
  • 3 самоходные пушки Гиацинт;
  • 1 самоходная артиллерийская пушка Пион;
  • 1 минометная установка Нона;
  • 5 единиц бронированной техники;
  • 1 склад боеприпасов.

Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных - с 24 ракетами Калибр.

Накануне сообщалось, что в Херсонской области прогремели взрывы. Местные жители сообщали об ударах по Антоновскому мосту и складах РФ в Чернобаевке. 

Удар ВСУ по Каховскому мосту: эпическое видео

 

 

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