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РФ ночью десять раз ударила по Днепропетровщине

Семь ударов пришлось на Никопольский район и три - на Криворожский. Было повреждено жилье и линии электропередач.
РФ ночью десять раз ударила по Днепропетровщине

Минувшей ночью российские войска семь раз ударили по Никопольскому району и трижды по Криворожскому в Днепропетровской области. Об этом утром в субботу, 27 августа, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отмечается, что в Никопольском районе под огонь попали три громады. Без потерь.

В сам Никополь прилетели семь снарядов из тяжелой артиллерии. В городе повреждены около десятка частных домов, учебный центр и линии электропередач. Без света осталось около пяти тысяч семей. Аварийные бригады продолжают работу.

На Марганецкую и Красногригорьевскую громады враг направил более 20 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии. Есть повреждение жилья.

По Криворожскому району россияне стреляли из Ураганов и ствольной артиллерии. Попали по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской громаде. Есть разрушения. Без пострадавших.

Напомним, в предыдущую ночь РФ девять раз атаковала Днепропетровщину. В результате российских обстрелов были повреждены частные дома, школа, санаторий и два предприятия. 

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