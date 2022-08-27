Оккупанты забирают военную технику из Крыма - ISW

Российские войска перебросили десять самолетов из оккупированного полуострова в Россию из-за угрозы ударов ВСУ.

Российские оккупанты после ударов ВСУ по Крыму забирают с полуострова военную технику, а также усиливают ПВО. Об этом говорится в сводке Институт изучения войны (ISW) по итогам пятницы, 26 августа.

По данным ISW, что российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в россию, вероятно, реагируя на продолжающиеся украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

"26 августа Business Insider сообщил, что российские войска перебросили шесть истребителей Су-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ из Крыма на материковую часть России, скорее всего, из-за угрозы украинских ударов", - говорится в сообщении.

Также российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму, чтобы противостоять украинским ударам, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), отмечают аналитики.

Переброску техники из Крыма подтвердио и спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что еще рано говорить о начале масштабной эвакуации оккупантов. Однако уже есть информация, что россияне понемногу паникуют. По словам Братчука, российские военные почувствовали демилитаризацию временно оккупированного полуострова. Они начали вывозить свои семьи и бегут из Крыма.

"Это признак неплохой. Пусть возвращаются, пусть потихоньку забирают свои вещи", - добавил спикер начальника Одесской областной военной администрации.

Он также отметил, что угроза ракетных обстрелов сохраняется. РФ меняет группировку кораблей-ракетоносителей, в акватории Черного моря увеличилось количество вражеских Калибров, готовых к применению.

Напомним, 9 августа, в Крыму недалеко от Новофедоровки прогремели взрывы на российской военной базе Саки

Позже в Минобороны РФ заявили, что масштабные взрывы на авиабазе в Крыму произошли из-за детонации боеприпасов. Потерю авиатехники и личного состава в РФ не признают.

16 августа стало известно о взрывах в районе военной авиабазы в пгт Гвардейское Симферопольского района.

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