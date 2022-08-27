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Мелитопольские партизаны потроллили оккупантов

В городе появились листовки, высмеивающие символику российского вторжения. На них говорится, что символ Z "педофилы используют для распознавания друг друга".
Мелитопольские партизаны потроллили оккупантов

В оккупированном Мелитополе Запорожской области местные жители продолжают напоминать россиянам и коллаборантам о том, что это украинский город. Местный Тelegram-канал в субботу, 27 августа оппубликовал фото листовок, которые появились на улицах Мелитополя.

На снимках запечатлено большое количество листовок, высмеивающих букву Z - символ российской агрессии против Украины.

Как говорится в листовках, эти знаки "педофилы используют для распознавания друг друга".

 

Cмотрите фотогалерею: Мелитопольские партизаны потроллили оккупантов

Ранее сообщалось, что в Мелитополе подрезали оккупанта, который пытался изнасиловать девочку.

Также стало известно, что в Мелитополе оккупанты устроили облаву. В сопровождении "полицейских" они вламывались в дома в поисках партизан.

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