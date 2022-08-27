Разведка пояснила активизацию РФ на Донбассе

Атаки российской армии на Донецком направлении предпринимаются с целью оттянуть подразделения ВСУ и помешать крупному контрнаступлению Украины.

Российские войска усилили интенсивность обстрелов на донецком направлении чтобы оттянуть туда дополнительные украинские силы на фоне сообщений о планах Украины по контрнаступлению. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь оттянуть или связать дополнительные украинские подразделения на фоне слухов о том, что Украина планирует крупное контрнаступление", - считают в Минобороны Британии.

Как отмечается в сообщении, за последние пять дней увеличилась интенсивность российских атак на донецком направлении Донбасса. К северу от Донецка идут ожесточенные бои в районе городов Северск и Бахмут.

По данным британской разведки, российские силы продвинулись к центру поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска добились немногочисленных территориальных успехов.

Напомним, накануне на Бахмутском направлении противник совершал обстрелы ВСУ из имеющегося вооружения в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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