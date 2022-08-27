РФ перебрасывает в Крым военную технику

На въезде на Керченский мост со стороны России заметили эшелон военной техники, который содержал танки, гаубицы, боевые машины пехоты и прочую военную технику.

На станции Тамань, которая расположена у въезда на Керченский мост со стороны России, заметили эшелон с тяжелой военной техникой, которая направляется в Крым. Соответствующее видео в пятницу, 26 августа, опубликовало издание Крым.Реалии.

Отмечается, что на железнодорожных платформах расположены инженерно-саперные машины, в частности инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. Также гаубицы – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 Мста-С (по классификации НАТО – M1990 Farm) и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 Гвоздика.

Кроме этого, эшелон содержал танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей.

В составе воинского эшелона также были крытые вагоны и цистерны с топливом.

Ранее стало известно, что РФ перебросила из Крыма в Россию десять самолетов после серии взрывов на полуострове.

Наканун вечером сообщалось, что в Евпатории и Севастополе сработала ПВО.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet