Оккупанты в Крыму пытаются скрыть взрывы - ГУР

Если информация просачивается в общество, власти, для предотвращения паники, будут рассказывать о "халатности должностных лиц".

Оккупационные власти Крыма приказывают засекречивать факты взрывов на военных объектах. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В ходе специального совещания, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектов, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма", - сообщает ГУР МОУ.

По данным военной разведки, в случаях, если информация об уничтожении военных объектов будет становиться известной общественности, для того чтобы предотвратить еще большую панику, "оккупанты будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которых будет привлечено к ответственности".

"Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах", - отметили в ГУР, добавив, что уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории Крыма.

Напомним, накануне вечером в Евпатории и Севастополе сработала ПВО. На захваченном россиянами полуострове продолжается "охота на БПЛА", утверждают очевидцы.

Крым, спишь? Взрывы на полуострове

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