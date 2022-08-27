Удар по Чаплино: в поезде были гражданские, а не военные - АР

Побывавший на месте российского удара журналист увидел лишь тела гражданских и детей, в то время, как в РФ заявляли, что убили 200 военных ВСУ.

Среди погибших в Чаплино пассажиров не было военных, только гражданские. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на слова своего корреспондента, побывавшего в Чаплино после российских ударов.

"В то время как Россия утверждала, что она нацелилась на поезд, потому что он перевозил украинские войска и технику, репортер Associated Press на месте заявил, что нет никаких видимых признаков того, что украинские военнослужащие были среди погибших", - говорится в материале агентства.

При этом журналист отметил, что среди погибших увидел детей.

AP со ссылкой на экспертов сообщает, что этот удар может быть признан военным преступлением.

Напомним, 24 августа россияне нанесли удар ракетой Искандер по ж/д станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате атаки 25 человек погибли и 31 пострадал.

В России признали удар по ж/д станции по Чаплино, заявив, что в результате удара ракетой Искандер якобы погибли более 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники.

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