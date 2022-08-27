Британия передаст Украине подводные беспилотники

Они будут использоваться для разминирования подходов к портам. Они способны действовать на глубине до 100 м, помогая выявлять местонахождение мин с помощью сенсоров.

Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования подходов к портам в Черном море для обеспечения вывоза зерна из страны. Об этом говорится в распространенном в субботу, 27 августа, заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что всего будут поставлены шесть беспилотных подводных аппаратов: из них три будут взяты из запасов британских ВС, а остальные будут дополнительно закуплены Лондоном у оборонных компаний. Подобные аппараты способны действовать на глубине до 100 м, помогая выявлять местонахождение мин с помощью сенсоров.

Кроме того, Великобритания в ближайшие месяцы будет обучать военнослужащих ВМС Украины обращению с данными средствами в рамках трехнедельного курса совместно с Шестым флотом ВМС США.

"Это важное оборудование, и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии и ее портов", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

В Минобороны королевства уточнили, что первая группа украинских военнослужащих уже приступила к обучению.

Ранее сообщалось, что Британия поможет Украине восстановить разрушенную войной инфраструктуру. Соответствующее соглашение уже подписано.

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