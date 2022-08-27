В ГУР назвали сроки решающего периода войны

Наиболее горячим периодом на фронте будут сентябрь - октябрь. Однако, зимой боевые действия также будут идти.

Нынешняя осень будет решающим периодом в войне, считают в Главном управлении разведки Минобороны. Зимний период будет сложным, но запланированные Украиной должны быть меры успешными. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в субботу, 26 августа.

"Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Далее пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся", - сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что при любом раскладе зимний период тоже будет сложным, потому что будут идти боевые действия.

"Второе – фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию. А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий", - считают в ГУР.

При этом в разведке прогнозируют, что боевые действия зимой могут быть не столь активны. В то же время оккупанты продолжат держать свои батальонные тактические группы также и возле границ с Сумской и Черниговской областями, чтобы обстреливать украинские территории, держать в напряжении население и отвлекать на себя силы и средства ВСУ.

Также Скибицкий выразил надежду, что те меры, которые планирует Украина, будут иметь успех, и ВСУ сорвут планы России и относительно дальнейшей оккупации, и относительно Донецкого региона.

"Несмотря на то, что нам недостаточно тех ресурсов, которые у нас есть, нам помощь поступает, мы планируем боевые действия. Мы поражаем их пункты управления, склады боеприпасов, живую силу. И само моральное состояние российских войск меняется – это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на нашу территорию", - добавил Скибицкий.

Он отметил, что по данным разведки, укомплектованность некоторых подразделений РФ, участвовавших в боевых действиях с февраля, сейчас составляет 30%. Эта цифра ниже любых необходимых показателей.

При этом Москве не удается воплотить планы по набору на контрактную службу и по добровольному набору – они не выполняются более чем на 50%.

Скибицкий отметил, что возможно придет такой момент, что Россия будет вынуждена объявлять полную мобилизацию, чтобы достичь запланированных целей в войне.

Ранее в ОП заявили, что в результате войны ВСУ должны выйти на границы Украины 1991 года.

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