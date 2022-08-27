Пенсионер из Сум продал квартиру, а деньги отдал ВСУ

Продавший квартиру и дачный участок мужчина говорит, что ему хватает пенсии, а вырученную от продажи сумму целиком отдал на нужды украинских защитников.

Пенсионер из Сум, 85-летний Николай Иванович, продал квартиру и дачный участок, а вырученные 35 тысяч долларов передал в помощь ВСУ, сообщает Общественный фонд Сумы, которому мужчина передал деньги.

Отмечается, что Николай Иванович всю жизнь прожил в Сумах. Этим летом он потерял жену, а до этого – родного сына. Мужчина решил продать квартиру и дачный участок, чтобы помочь украинским защитникам во время войны с РФ и внести свой вклад в победу Украины.

Получив средства от продажи недвижимости, он попросил племянницу найти волонтерский фонд, собирающий средства на нужды Вооруженных сил.

"Второй день наша команда пытается принять этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях", - подчеркивают в фонде, которому мужчина в итоге отдал пожертвование.

В благотворительной структуре говорят, что эти средства потратят на отдельную целевую закупку для ВСУ. Пока что фонд ведет консультации с военными, чтобы выяснить их потребности сегодня.

"Мы вместе с командой Общественного фонда Сумы уже начали консультации с военными по актуальным потребностям и расскажем о закупках на наших страницах", - говорят в организации.

Николай Иванович уверяет, что эти средства ему не нужны. Он 46 лет проработал на заводе Фрунзе. Говорит, что на жизнь ему вполне хватает пенсии.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный перечислил $1млн на нужды украинской армии.

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