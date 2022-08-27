Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Морякам разрешили выезжать из Украины

Членам экипажей морских и речных судов, а также курсантам, которые должны пройти практику на судне, разрешат выезжать из страны при наличии справки из военкомата.
Морякам разрешили выезжать из Украины

Украинские моряки все же смогут выезжать за границу, но исключительно по согласованию с военкоматом. Соответствующее решение принял Кабмин, сообщи л в субботу, 27 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования", - написал он.

Шмыгаль отметил, что выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Как отметил Шмыгаль, Украина - один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.

Такое решение, по словам премьера, позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области моряков переправляли через границу "задним числом".

Ранее Кабмин разрешил предпринимателям выезжать за границу в командировки при соблюдении ряда условий.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK