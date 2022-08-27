Морякам разрешили выезжать из Украины

Членам экипажей морских и речных судов, а также курсантам, которые должны пройти практику на судне, разрешат выезжать из страны при наличии справки из военкомата.

Украинские моряки все же смогут выезжать за границу, но исключительно по согласованию с военкоматом. Соответствующее решение принял Кабмин, сообщи л в субботу, 27 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования", - написал он.

Шмыгаль отметил, что выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

Как отметил Шмыгаль, Украина - один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев.

Такое решение, по словам премьера, позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области моряков переправляли через границу "задним числом".

Ранее Кабмин разрешил предпринимателям выезжать за границу в командировки при соблюдении ряда условий.

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