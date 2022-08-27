Шмыгаль назвал главную угрозу отопительного сезона

Больше всего в Кабмине опасаются ударов РФ по критической инфраструктуре. Из бюджета выделили почти полтора миллиарда на ликвидацию последствий возможных терактов.

Главный риск отопительному сезону - террористические акты России против критической инфраструктуры. Об этом в субботу, 27 августа, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что этот отопительный сезон станет самым сложным в истории независимой Украины.

"Поэтому правительство выделяет 1 млрд. 409 млн. гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием", - сообщил глава Кабмина.

По его словам, параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.

На данный момент состояние готовности оценивается в 75%.

Шмыгаль добавил, что Кабмин делает все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом.

Ранее в Кабмине анонсировали самый сложный отопительный сезон. Правительство уже несколько месяцев ведет подготовку к различным сценариям.

Украина договаривается с США о поставках газа на отопительный сезон

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