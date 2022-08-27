В ОП назвали четыре позиции окончания войны

Итогом войны должно стать поражение России, возвращение территорий Украины, трибунал над преступниками и начало трансформации РФ.

Власти Украины рассчитывают, что война против России закончится четырьмя итоговыми позициями.

"Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением России; возвращением территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации России", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter в субботу, 27 августа.

Он добавил, что для этого не меньше, чем оружие, нужна воля к победе, а все "компромиссы" с Россией "будут иметь катастрофические последствия для человечества".

Отметим, в Главном управлении разведки Минобороны считают, что нынешняя осень будет решающим периодом в войне.

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