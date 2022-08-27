Появился свежий снимок Антоновского моста в Херсоне, по которому в очередной раз ВСУ нанесли удар. Снимок компании Planet Labs опубликовал OSINT-исследователь Тим Эрхарт в Twitter .

Снимок был сделан около 15:00 26 августа, примерно через час после ударов ВСУ.

На фото видно, что секция моста не разрушена, но покрытие значительно повреждено.

На мосту нет транспорта, но видна понтонная переправа возле него.

Также Эрхарт опубликовал спутниковый снимок Дарьевского моста через реку Ингулец в Херсонской области. Но фото плохого качества и по нему практически невозможно ничего рассмотреть. Но рядом также видна понтонная переправа.

Cмотрите фотогалерею: Спутник сделал новый снимок Антоновского моста

Как сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, в Херсонской области "прилет" задел плавучий мост захватчиков, который пытаются соорудить под Антоновским мостом.

"Да, россияне быстро научились восстанавливать полотна мостов и настраивают дополнительные переправы. Но основное это то, что все находится под огневым контролем, как только отремонтируют или погрузят – уничтожим снова", - написал он.

Ранее в Оперативном командовании Юг сообщили, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.