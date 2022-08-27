Войну с РФ нельзя "заморозить" - СНБО

Попытки "замять" конфликт с Россией закончатся тем, что Москва снова начнет посягать на землю Украины, отметил Алексей Данилов.

Войну в Украине против вторжения РФ нельзя "замораживать". Также не стоит откладывать развязку конфликта новыми "минскими соглашениями". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, сообщает сайт Совета в субботу, 27 августа.

Он подчеркнул, что Россия все равно рано или поздно снова начнет посягать на украинскую землю.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного Минска-3, этого не будет воспринимать наше общество", - считает секретарь СНБО.

По его словам, условия предыдущих минских соглашений являлись абсолютно неприемлемыми.

Он напомнил, что часть западных партнеров считает: с главой Кремля Владимиром Путиным нужно якобы договариваться из-за резкого роста цен на газ.

"Наши граждане отдают свои жизни, цена, которую платят украинцы как нация, очень дорого нам обходится… Сейчас речь идет о всей Европе. Украина - это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", - резюмировал Данилов.

Ранее Данилов заявил, что результатом войны России против Украины будет деколонизация государства-агрессора.

Территориальных компромиссов с РФ не будет - СНБО

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