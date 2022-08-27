Украина и Молдова упростили перевозку грузов

Украинские перевозчики теперь смогут перевозить транспорт через молдавскую границу по упрощенным правилам.

Украинские перевозчики смогут уже с 1 сентября ездить в Молдову по новым упрощенным правилам. Киев и Кишинев отменили разрешения на международные грузовые перевозки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Украинское ведомство договорилось об этом с молдавскими коллегами накануне Дня Независимости Молдовы в субботу, 27 августа.

"После подписание "транспортного безвиза" со странами Европейского Союза Молдова оставалась единственным государством на наших границах, с которым не был полностью отменен разрешительный режим для украинских перевозчиков. Учитывая большой объем грузов, который сейчас движется в сторону Молдовы, подписание двустороннего протокола снимет риск остановки движения нашего экспорта", - сказано в сообщении.

Разрешительный режим сохранят для нерегулярных пассажирских перевозок. В частности, в следующем году стороны обменяются 2 тыс. 200 разрешениями. Также режим будет предназначен для перевозок в/или из третьих стран. Украина получит с этой целью 10 тыс. разрешений на 2023 год.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что двусторонняя отмена разрешений на международные грузовые перевозки, открытие несколько дней назад железнодорожного участка Березино - Басарабяска. Последний не работал свыше 20 лет - замечательные примеры сотрудничества в транспортной сфере, усиление взаимодействия между Украиной и Молдовой.

"Теперь наша задача - максимально использовать новые возможности для усиления экономик наших стран перед угрозами, которые несет российская военная агрессия и российская политика в целом", - подытожил глава ведомства.

Напомним, в конце июня Украина и Молдова подписали меморандум о намерении возобновить железнодорожное движение на участке Березино (Одесская область) - Басарабяска (Молдова).

Кроме того, Украина и Молдова запустили железнодорожное сообщение в обход Приднестровья.

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