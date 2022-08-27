Украина разорвала с РФ соглашение в атомной энергетике

Кабмин решил прекратить действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики.

Правительство Украины разорвало соглашение с Россией о сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, прекращено действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, подписанное 14 января 1993 года.

Соглашение подразумевало совместное проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, исследования по безопасности АЭС, усовершенствование ядерного топливного цикла, хранение и переработку отработанного ядерного топлива и др.

Как известно, в ходе вторжения Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию и пытается отключить ее от энергосети Украины.

25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети. Накануне удалось подключить к сети два энергоблока.

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