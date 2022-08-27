Увеличение армии не поможет РФ победить - разведка

По его словам, таким решением РФ пытается решить несколько вопросов.

Решение президента РФ Владимира Путина увеличить численность армии не поможет оккупантам в войне с Украиной, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона в субботу, 27 августа.

Первое - быстро увеличить количество военнослужащих. "Но по нашим оценкам, это произойдет прежде всего путем увеличения численности военнообязанных", - отметил Скибицкий.

Второе - если они увеличат количество срочников, то это позволит расширить вербовочную базу для заключения контрактов.

Третье - Россия демонстрирует западным странам готовность к возможному вооруженному конфликту. "Поскольку миллион военнослужащих в армии - это довольно такая мощная цифра, о которой говорят Путин и его окружение", - пояснил Скибицкий.

По данным разведки, сейчас против Украины воюет 160 тысяч российских военных. "И это я не учитываю Росгвардию, которая тоже участвует в боевых действиях и обеспечивает оккупационный режим на захваченных территориях", - отметил он.

В ГУР считают, что группировку войск РФ планируют увеличить еще на 90 тысяч человек.

"Время истекает. Блицкрига они не получили. Моральное состояние их военных, которые сейчас ведут боевые действия, добровольцев вступить в ряды ВС РФ все меньше желающих. Кроме того, ушла паника и среди местного населения крупных городов, потому что никто не хочет просто так идти служить, а тем более идти на войну", - подытожил Скибицкий.

Напомним, на днях Путин подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек. О последствиях такого решения читайте в материале Корреспондент.net.