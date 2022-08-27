Гайдай о темпах наступления РФ: 100 метров в сутки

Руководство России требует от своих войск наступать на 5 км ежедневно, но оккупанты продвигаются по 100 метров в сутки. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Радио НВ.

"Кремль ставит задачу своим войскам до 5 км в день проходить, но это фантастика. Иногда российская армия не может даже 100 м пройти в сутки", - сказал он.

Гайдай отметил, что оккупанты вплотную подошли к Бахмуту и мощно его обстреливают.

"Бахмут проходит ту же историю, что происходила в Северодонецке. Уже прямой наводкой обстреливают из артиллерии", - сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, что на интенсивность обстрелов РФ повлияли удары ВСУ по тылу оккупантов.

"Россияне не сидят на месте, они ищут новые возможности логистики, чтобы подвозить снаряды и дальше продолжать боевые действия. Но все равно не такая интенсивность, как была раньше", - отметил Гайдай.

При этом, добавил он, оккупанты несут большие потери.

Недавно американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что армия РФ демонстрирует неспособность превращать небольшие тактические успехи в оперативные, что, вероятно, помешает ей добиться значительного территориального продвижения в Украине в ближайшие месяцы.