РФ попытается создать в Европе новые кризисы - ОП
Россия попытается устроить новые кризисы в Европе, чтобы улучшить свои позиции на переговорах. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию The Hill.
По его мнению, для создания кризиса Россия может направить большое количество мигрантов на границы с Евросоюзом и планировать террористические атаки на инфраструктурные объекты.
Целью России, считает Подоляк, является улучшение переговорной позиции или добиться другой выгоды для себя.
Также в ОП считают, что президент РФ Владимир Путин сосредотачивается на войне на истощение.
"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, провоцировать усталость от войны", - подчеркнул советник главы Офиса президента.
Подоляк добавил, что Украине нужно больше вооружения, чтобы переломили ход войны.
Специалисты считают, что решение Путина увеличить численность армии РФ говорит о подготовке Кремля к затяжной войне.
Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet