РФ попытается создать в Европе новые кризисы - ОП

Россия попытается устроить новые кризисы в Европе, чтобы улучшить свои позиции на переговорах. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию The Hill.

По его мнению, для создания кризиса Россия может направить большое количество мигрантов на границы с Евросоюзом и планировать террористические атаки на инфраструктурные объекты.

Целью России, считает Подоляк, является улучшение переговорной позиции или добиться другой выгоды для себя.

Также в ОП считают, что президент РФ Владимир Путин сосредотачивается на войне на истощение.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, провоцировать усталость от войны", - подчеркнул советник главы Офиса президента.

Подоляк добавил, что Украине нужно больше вооружения, чтобы переломили ход войны.

Специалисты считают, что решение Путина увеличить численность армии РФ говорит о подготовке Кремля к затяжной войне.