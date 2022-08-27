Обязательная эвакуация может коснуться 500 тысяч украинцев

Власти рассматривают возможность обязательной эвакуации с отдельных районов трех прифронтовых регионов.

Под обязательную эвакуацию в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях может попасть до 500 тысяч человек. Об этом в эфире 24 канала заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. "То есть полмиллиона человек могут переместиться из восточных областей в Центр и на Запад уже этой осенью или зимой", - сказала она.

Верещук уточнила, что обязательная эвакуация может коснуться только отдельных районов этих регионов. "Я еще раз повторю, речь не идет об эвакуации из всех этих областей, а только об эвакуации отдельных районов. Да, у нас действительно есть данные и мы их анализируем в отношении того, каким будет отопительный сезон в областях, которые сейчас страдают от обстрелов российской армии. И именно поэтому мы, оценивая ситуацию, ждем от руководства ОВА письма, и только на основании таких писем мы будем принимать решение об эвакуации из указанных районов", - сказала вице-премьер. Ранее Верещук призвала жителей временно оккупированных южных областей Украины, и особенно Херсонской и Запорожской, максимально быстро эвакуироваться, чтобы ВСУ могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

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