CIT: РФ отправляет на войну новый армейский корпус

В Нижегородской области России недавно был сформирован третий армейский корпус, технику которого заметили в Ростовской области.

Россия перебрасывает на войну в Украину третий армейский корпус, сообщает мониторинговая группа Conflict Intelligence Team.

Исследователи обнаружили составы с танками Т-80Б и Т-90, а также с зенитно-ракетными комплексами Бук из Мулино Нижегородской области на станцию ​​Неклиновка в Ростовской области.

Сообщается, что поезда вышли из Мулино 22 и 24 августа, что соответствует времени отправки в Украину недавно сформировавшегося там 3-го армейского корпуса.

Аналитики отмечают, что невозможно с уверенностью сказать, где именно РФ планирует задействовать силы нового корпуса, однако Неклиновка расположена ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

CIT со ссылкой на собственные источники утверждает, что 3-й армейский корпус "достаточно хорошо" укомплектован техникой, однако "добровольцы" не отличаются боевым духом, дисциплиной и желанием овладеть боевыми машинами.

Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий с 1 января 2023 года штатную численность вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек. О последствиях такого решения читайте в материале Корреспондент.net.

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