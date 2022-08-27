МАГАТЭ сформировала миссию на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на Запорожскую атомную электростанцию, сообщает The New York Times в субботу, 27 августа.

В состав миссии входит глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Отмечается, что ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в этой миссии.

Ранее в Минэнерго сообщили, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается на следующей неделе.

Напомним, 25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети, но работникам станции удалось подключить два энергоблока к сети.