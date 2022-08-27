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МАГАТЭ сформировала миссию на Запорожскую АЭС

Визит миссии на Оккупированную российнами атомную станцию ожидается на следующей неделе.
МАГАТЭ сформировала миссию на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на Запорожскую атомную электростанцию, сообщает The New York Times в субботу, 27 августа.

В состав миссии входит глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Отмечается, что ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в этой миссии.

Ранее в Минэнерго сообщили, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается на следующей неделе.

Напомним, 25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети, но работникам станции удалось подключить два энергоблока к сети.

 

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