Зеленский отметил успехи украинской авиации

Россия пыталась уничтожить украинскую авиацию в самом начале вторжения, но наши самолеты регулярно наносят удары по оккупанту.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 27 августа, поздравил украинских военных с Днем авиации.

"В последнюю субботу День авиации. Праздник людей, без которых не представить современность. Россия пыталась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", - сказал он в видеообращении.

Президент сообщил, что за полгода 18 летчиков получили звания Герой Украины, десятки награждены государственными наградами.

"Их умения стали настоящей легендой, я неоднократно слышал наивысшую похвалу нашей авиации от представителей армий и государств наших партнеров", - сказал он.

По словам Зеленского, "украинская авиация крепкая. В крайне сложных условиях, украинские пилоты демонстрируют наивысший класс. Благодарю. Всех летчиков, тех, кто готовит технику к полетам и тем, кто помогает нашей авиации".

"Отдельно хочу поблагодарить родителей наших воинов – матерей и отцов за таких смелых и умных сыновей, которые сделали очень много, чтобы приблизить нашу победу", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что борьба за независимость – это борьба всего народа."Только так она бывает успешной. Именно такой, всенародной, она есть у нас в Украине. Именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда. И также успешная борьба за свободу в мире не может быть борьбой только отдельных людей или отдельных государств. Это совместная работа, результат, который достигается благодаря прочности и солидарности всех, кто ценит свободу и кто не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда", - сказал он.

Отметим, сегодня стало известно, что Словакия подписала с Польшей и Чехией соглашение об охране неба. Это дает возможность передать словацкие МиГ-29 Украине.

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