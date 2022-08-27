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В Румынии перевернулся автобус почти с полсотней украинцев

Больше половины пассажиров доставили в больницу с легкими травмами. Автобус следовал в Турцию, но после аварии всех вернут в Украину.
В Румынии перевернулся автобус почти с полсотней украинцев

В Румынии возле города Вранча в субботу, 27 августа, перевернулся автобус с 43 украинцами, сообщает Digi24.

Автобус ехал из Украины в Турцию, в салоне находились взрослые и дети. В результате аварии 23 пассажира были доставлены в больницу, остальные - в центр размещения беженцев.

Никто из пострадавших не получил тяжелых травм. После оказания помощи их доставят до украинской границе.

Предполагается, что водитель не справился с управлением, въехал на мост, и автобус перевернулся.

В начале августа в Хорватии перевернулся автобус с польскими паломниками, в результате чего 11 человек погибли, а еще 34 пострадали.

 

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