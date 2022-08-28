Очевидцы сообщили о взрывах в оккупированном Херсоне

Горожане сообщают, что удар был нанесен по промзоне, расположенной рядом с колонией и захваченной оккупантами для размещения там техники и личного состава.

Жители оккупированного Херсона сообщают о мощных взрывах в микрорайоне Северный возле исправительной колонии №90. Об этом в субботу, 27 августа, пишет издание Мост и российское агентство ТАСС.

В результате взрывов, по словам местных жителей, вылетели окна в нескольких зданиях колонии, а также в расположенных неподалеку многоквартирных жилых домах.

На месте взрыва возник пожар.

Сообщается и об активном движении оккупантских автомобилей на Северном.

"На территории колонии №90 оккупанты устроили свою базу, где, вероятно, был и склад боеприпасов", - отмечают местные СМИ.

В результате удара, согласно предварительной информации, уничтожено немало техники и живой силы врага.

В то же время, ТАСС сообщает о работе ПВО в Херсоне.

"Российские силы противовоздушной обороны, предположительно, запустили минимум четыре ракеты в небо над Херсоном, передает наш корреспондент. Слышны звуки взрывов", - пишет российское агентство.

Напомним, оккупационные власти Крыма приказывают засекречивать факты взрывов на военных объектах.

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