На фронте погиб защитник и член команды НАПК Олег Финогенов

Олег работал в отделе цифровой трансформации и инновационного развития НАПК, строя новейшие ИТ-системы для предотвращения коррупции в Украине.

Под артиллерийским обстрелом возле Бахмута погиб украинский защитник из Киева Олег Финогенов. Он был членом команды Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). О гибели своего сотрудника НАПК сообщило в субботу, 27 августа.

У Олега был значительный предыдущий военный опыт. С 2015 года он защищал Украину в рядах знаменитой 93-й бригады Холодный Яр.

"Он 24 февраля без колебаний сразу уехал на фронт к своим собратьям холоднояровцам", - сообщили сотрудники Финогенова.

Команда НАПК обещает поддерживать семью Олега и продолжать делать все возможное, чтобы оставаться надежным тылом для нашей армии и приближать победу.

Финогенов вел активную общественную жизнь. Он был среди защитников старого Киева, в частности, Протасового Яра.

Ранее украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который пошел защищать Родину от российских захватчиков, сообщил о смерти своего сослуживца.

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