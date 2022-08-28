Россияне опять обстреляли Сумщину: ранены два человека

В результате обстрела одного из сел Белопольской общины повреждена "полностью вся инфраструктура села".

В Сумской области в результате российских обстрелов в Новослободской общине ранены два человека, в Белопольской общине разрушена вся инфраструктура села. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, в результате минометного обстрела Новослободской громады были ранены два человека.

"Это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом", - рассказал Живицкий.

Он добавил, что в этой же громаде повреждены частные дома и хозяйственные строения. В результате атак ранения получил скот.

Кроме того, в результате обстрела одного из сел Белопольской общины повреждена "полностью вся инфраструктура села".

"Сюда прилетели около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты. Повреждены частные дома", - сообщил Живицкий, добавив, что предварительно пострадавших нет.

Всего с 10 утра до 22 часов Россия выпустила по приграничным районам Сумской области более 220 снарядов и мин.

Под обстрелом находились территории: Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской общин Сумского района; Зноб-Новгородской общины Шосткинского района; Новослободской общины Конотопского района.

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