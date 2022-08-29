В ОК Юг рассказали, чем враг бьет по региону

Город Николаев, а также Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины были обстреляны оккупантами за день. Есть жертвы.

Оккупанты 28 августа "накрыли" Николаев, а также два района Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня Смерч, Ураган и Град. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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По имеющейся у ОК информации, накануне противник трижды обстрелял Николаев.

"Дважды из реактивных систем залпового огня Смерч нанесен удар по Николаеву. Как следствие - возник пожар на территории элеватора, повреждены другие объекты инфраструктуры. Человеческих потерь нет. К вечеру по промышленной инфраструктуре Николаева ударено из Урагана. Потерь и существенных разрушений нет", - уточнили в командовании.

В то же время оккупанты из РСЗО Град и ствольной артиллерии несколько раз атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Вследствие этого обстрела погибла женщина, еще три человека получили ранения. Возникший в месте "прилетов" пожар ликвидирован.

Также по Зеленодольской общине в Криворожском районе враг ударил из Градов. В результате повреждены производственные объекты и автомобильный транспорт, однако обошлось без пострадавших.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.