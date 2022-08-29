Россия использует тактику Ирана, чтобы мешать МАГАТЭ - ISW

Российские власти уже добились исключения из состава миссии на Запорожскую АЭС экспертов из США и Великобритании.

РФ начала реализовывать тактику Ирана для манипуляций и возможной отсрочки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает ISW.

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Эксперты ISW напомнили, что МАГАТЭ собрало миссию в составе главы организации Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "в основном нейтральных стран" для посещения ЗFЭС на следующей неделе. Данный список исключает в частности США и Великобританию, которых РФ считает предвзятыми.

В МАГАТЭ заявили, что продолжаются активные консультации относительно предстоящей миссии.

"Манипуляции с гражданством инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ - это тактика, которую Иран уже давно использует, чтобы скрыть препятствия инспекциям", - подчеркнули в ISW.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.