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Войска РФ били по Харькову "кассетниками" - мэр

Утренней атаке врага подвергся частный сектор Киевского района областного центра. Данных о пострадавших пока нет.
Войска РФ били по Харькову "кассетниками" - мэр

Войска РФ обстреливают Харьков. Об этом 29 августа сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били "кассетниками" по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет", - уточнил он.

Ранее местные паблики опубликовали информацию о взрывах в городе.

 

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