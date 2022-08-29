Войска РФ били по Харькову "кассетниками" - мэр

Утренней атаке врага подвергся частный сектор Киевского района областного центра. Данных о пострадавших пока нет.

Войска РФ обстреливают Харьков. Об этом 29 августа сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били "кассетниками" по частному сектору. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет", - уточнил он.

Ранее местные паблики опубликовали информацию о взрывах в городе.