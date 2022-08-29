ВСУ нанесли восемь ударов по опорным пунктам врага на юге

Войска РФ потеряли в регионе живую силу, вооружение и технику, в частности танк, Ураган и Панцирь-С1.

За сутки 28 августа ВСУ уничтожили более 40 оккупантов и 13 единиц вражеской техники на южном направлении. Об этом сообщает ОК Юг.

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В сводке говорится, что украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.

"Ракетно-артиллерийские подразделения откорректировали количество оккупантов на правом берегу Днепра. Минус 4️1️ в уже неживой силе, также уничтожены два беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, ​​РСЗО Ураган, зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1, самоходная артиллерийско-минометная установка Нона-С, станция радиоэлектронной борьбы, шесть единиц автобронетехники. Окончательные потери врага уточняются", - подчеркнули в ОК Юг.

Также сообщается, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море в составе из двух надводных и одного подводного ракетоносителя находится в готовности к нанесению ударов по украинской территории.

"Суммарное количество ракет составляет до 2️0 Калибров. Для массовости на дежурство добавлен большой десантный корабль. Угроза ракетных ударов, диверсионных мероприятий и артиллерийских обстрелов остается актуальной", - подчеркнули военные.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.