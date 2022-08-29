Обстрел Энергодара: ранения получили 10 человек
Из-за ночного обстрела со стороны оккупантов поздно 28 августа по жилым кварталам города Энергодара ранения получили минимум 10 человек. Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов
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По его информации, пострадавшие получили многочисленные осколочные ранения разной степени тяжести. Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Также были уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей, припаркованных возле домов по улице Воинов-Интернационалистов.
"Очевидно, так рашисты "отработали" свой сценарий в преддверии приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения россиян не останавливает", – отметил мэр.
Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.