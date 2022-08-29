Обстрел Харькова: повреждены дома, есть раненый

Оккупанты обстреляли кассетными снарядами жилой массив Киевского района города. Накануне ракетной атаке подвергся центр.

Воронка от удара по центру Харькова 28 августа / t.me/prokuratura_kharkiv

Утром 28 августа оккупанты обстреляли Киевский район Харькова кассетными боеприпасами, есть пострадавший. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Повреждены жилые дома. Ранение получил 77-летний мужчина", - отметил губернатор.

В прокуратуре Харькова в свою очередь уточнили, что оккупанты били по жилому массиву из РСЗО. Также накануне вечером российские войска нанесли два ракетных удара по центру Харькова, а в течение минувших суток обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

"Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары. Разрушены гаражи. По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы два человека (в Харьковском и Богодуховском районах)", - подчернул Синегубов.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.