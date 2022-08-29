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Министры обороны ЕС обсудят поддержку для украинцев и запрет на въезд россиян в Европу

На встрече будет обсуждаться создание миссии ЕС по военной подготовке украинских военных.
Министры обороны ЕС обсудят поддержку для украинцев и запрет на въезд россиян в Европу
Иллюстративное фото / EPA / UPG

29 августа в Праге пройдет неформальная встреча министров обороны и иностранных дел стран Европейского союза. Об этом пишет Reuters.

Министры обороны планируют обсудить варианты создания миссии ЕС по военной подготовке украинских военных. Несколько стран ЕС уже некоторое время учат украинские войска, в основном для того, чтобы они могли управлять оружием, которое западные страны поставляют в Украину для помощи в борьбе с российским вторжением.

Кроме этого, на встрече будет рассмотрен вопрос о запрете въезда российских туристов на территорию стран Европейского Союза.

Напомним, флоты РФ и Китая проведут учения в Японском море. Россия вовлечет в эти маневры более 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники.

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