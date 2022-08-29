В Херсоне уничтожили воинскую часть и склады РФ

Украинские защитники уничтожили склады с боеприпасами и воинскую часть российских военных.

Прошлой ночью в Херсоне произошел "прилет" в воинскую часть оккупантов. Об этом сообщает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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"Херсонщина. Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней", – написал Хлань.

По его данным, были "прилеты" по складам и прямо в воинскую часть российских войск в Херсоне. Местные каналы также сообщают, что ночью в городе было прямое попадание в воинскую часть и публикуют соответствующее видео.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.