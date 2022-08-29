Оккупанты ускорили подготовку "референдума" в Мариуполе

Захватчикам из Москвы дали задание - выйти на границы Донецкой области к середине сентября.

Оккупанты собираются до 15 сентября выйти на границу Донецкой области, поэтому активизировали подготовку к "референдуму" в Мариуполе. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"По нашей информации, из Кремля поступило новое фантазийное указание – выйти на границу Донецкой области до 15.09. Поэтому вновь обновилась подготовка к "референдуму", - написал Андрющенко.

Сообщается, что оккупанты пытаются сформировать четыре избирательные комиссии, но пока безуспешно.

"Одновременно главы ОСМД и КСН получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать", - сообщил Андрющенко.

Он также добавил, что дата "референдума" не объявляется, ее обещают сказать дополнительно.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.