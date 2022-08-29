Оккупанты ускорили подготовку "референдума" в Мариуполе
Оккупанты собираются до 15 сентября выйти на границу Донецкой области, поэтому активизировали подготовку к "референдуму" в Мариуполе. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
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"По нашей информации, из Кремля поступило новое фантазийное указание – выйти на границу Донецкой области до 15.09. Поэтому вновь обновилась подготовка к "референдуму", - написал Андрющенко.
Сообщается, что оккупанты пытаются сформировать четыре избирательные комиссии, но пока безуспешно.
"Одновременно главы ОСМД и КСН получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев. Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать", - сообщил Андрющенко.
Он также добавил, что дата "референдума" не объявляется, ее обещают сказать дополнительно.
Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.