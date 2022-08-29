Глава ОВА опубликовал фото с последствиями обстрела центра Харькова

Олег Синегубов рассказал подробнее о вчерашнем ракетном ударе оккупантов и обнародовал соответствующие фотографии.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал в своем Telegram фото последствий ракетного удара оккупантов по центру Харькова, который они нанесли 28 августа.

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Сообщается, что две ракеты, которые запустили оккупанты, взорвались неподалеку от помещения Харьковской ОВА.

"Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка", - говорится в сообщении.

По его информации, никто не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальные службы и правоохранители.

"На месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300", - подытожил он

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.