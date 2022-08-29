ВСУ продолжают уничтожать базы РФ на Херсонщине

В оккупированном Бериславе загорелся машиностроительный завод, на котором располагалась база оккупантов, сообщается и об ударе по Новой Каховке.

В Бериславе Херсонской области после прилета загорелся машиностроительный завод, где располагалась база оккупантов. Об этом сообщают разные источники.

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"Херсонское направление сегодня не перестает радовать", - отмечается во многих публикациях на эту тему.

Также сообщается об ударе ВСУ по Новой Каховке.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.