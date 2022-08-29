Украина просит у Швеции гаубицы и ракетные комплексы

Швеция передаст Украине новую партию военной помощи. Киев рассчитывает, что будут не только боеприпасы.

Украина рассчитывает получить от Швеции гаубицы Archer и зенитно-ракетные комплексы RBS-70. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе визита в Стокгольм

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"Лучшее, что Швеция может сделать в сфере обороны в ближайшие недели, - это предоставить Украине свои знаменитые самоходные гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-70 и больше снарядов для наших артиллерийских систем, потому что, как бы странно это ни звучало, лучший способ спасти человеческие жизни, в том числе жизни мирных жителей, и спасти больше украинских сел, городов и поселков от уничтожения - это дать Украине больше оружия, чтобы мы могли отразить российскую агрессию и российскую армию", - сказал министр.

Сообщается, что после Швеции Кулеба собирается посетить Чехию, чтобы усилить давления на РФ.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.