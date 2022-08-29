ВСУ сообщили о прорыве первой линии обороны оккупантов под Херсоном

Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины, по заявлению оперативной группировки, "крайне непростая".

Боевики "ДНР" и российские десантники скрылись со своих позиций в Херсонской области. Об этом сообщает Оперативная группировка "Каховка".

Читайте также: Арестович рассказал, кто взрывает поезда и машины в РФ

"109-й полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя", - отметили в ОК.

Военные также опубликовли видео с российским солдатом, который говорит о том, что украинцы прорвали первую линию обороны. Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины, по заявлению оперативной группировки, "крайне непростая".

"Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все большие мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы. Русская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", – рассказали в командовании.

Почти все большие мосты на Херсонщине уничтожены / facebook.com/ouvKakhovka

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.