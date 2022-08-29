Войска РФ начинают бежать из Мелитополя - мэр

На фоне активных действий Вооруженных сил Украины оккупанты вывезли из города военный госпиталь.

После серии взрывов в Мелитополе оккупанты вывезли из города военный госпиталь. Об этом сообщает мэр города Иван Федоров.

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По его информации, две недели назад, когда активизировались атаки ВСУ на Херсонском направлении, оккупанты начали вывозить из Мелитополя семьи.

"Сегодня в Мелитополе была очередная "горячая" ночь. Приблизительно с 22 часов вечера (28 августа) были слышны громкие взрывы и автоматные очереди. Пока точно не известно, что именно пострадало из вражеской техники в городе, однако уже известна реакция рашистов на эти действия. В два часа ночи был полностью эвакуирован военный госпиталь оккупантов... Это подтверждает то, что они начинают бежать из нашего временно захваченного города", - отметил Федоров.

Ранее Зеленский сделал заявление о секретном совещании. Глава государства обсудил текущую ситуацию на фронте с руководителями ВСУ, разведки, СБУ, МВД и других структур.